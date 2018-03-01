В столичном метро мужчина избил полицейского – ФОТО

По словам правоохранителей, во время исполнительных обязанностей во время открытия станции работник полиции увидел мужчину, который спал у дверей. По его просьбе освободить проход неизвестный резко сбил его с ног и набросился с кулаками, а потом побежал в сторону платформы.

Отмечается, что сотрудника правоохранительных органов с ушибами головы и тела доставили в больницу. Злоумышленника удалось задержать на станции метро "Золотые Ворота". Как оказалось, разбойник – уроженец Житомирщины, без постоянного места жительства.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", под Администрацией Президента произошла потасовка между сторонниками "Руха новых сыл" и полицией. В результате стычки пострадало три человека, у них небольшие ушибы.