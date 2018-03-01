13:34 01.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В школах Киева отменят занятия 2-3 марта

В результате сильных снегопадов, которые обрушились на город 28 февраля, будут отменены занятия во всех школа Киева. Таким образом, 2-3 марта школьники отправляются на каникулы.

В школах Киева отменят занятия 2-3 марта

Об этом передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как сообщил на заседании Киеврады мэр столицы Виталий Кличко, школы получили распоряжение в пятницу и рабочую субботу отменить занятия. Вместе с тем детсадам также рекомендовали приостановить работу на эти два дня.

"Мы обращаемся ко всем организациям Киева объявить сегодня короткий рабочий день. Чтобы вечером не было пиковой нагрузки на транспортную инфраструктуру столицы", - добавил он.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", если в центре Киева сейчас можно видеть скопления коммунальщиков, расчищающих дороги и тротуары, то в других районах столицы ситуация малоутешительная. Такая непогода стала причиной транспортного коллапса.


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