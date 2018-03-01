В Киеве задержали четырех мужчин, которые занимались угоном элитных авто - ФОТО

Они подозреваются в разбоях и похищении элитных автомобилей. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, на прошлой неделе в полицию обратился мужчина с заявлением об угоне автомобиля марки Honda, который он оставил возле дома на проспекте Курбаса.

Во время расследования было установлено, что к похищению иномарки причастны четверо киевлян. После выяснения их места нахождения правоохранители задержали злоумышленников.

Все четверо оказались жителями столицы. При этом во время обыска у них в гараже полиция обнаружила внедорожник, который находился в розыске, а также запчасти к неустановленной иномарке.

Кроме того, там же были найдены помповое ружье, пистолет иностранного производства и пакетик с веществом, похожим на наркотическое. Изъятое направили на экспертизу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в понедельник, 26 февраля, у мужчины похитили четыре миллиона гривен. Столичная полиция ввела план "Перехват" по задержанию двух автомобилей Porsche Cayenne.