13:57 01.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На въездах в Киев обустроят пункты обогрева для водителей

В связи с ухудшением погодных условий будет ограничен въезд грузового транспорта в Киеве, поэтому в местах отстоя тяжелой техники будут работать семь пунктров обогрева для водителей.

На въездах в Киев обустроят пункты обогрева для водителей

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, до конца сегодняшнего дня, первого марта в Киеве ожидается сильный снег. Ожидается, что он будет идти всю ночь и закончится лишь утром второго марта.

Так, пункты обогрева размещены:

- Бориспольское шоссе - в районе КП, в направлении от г. Борисполь;

- Броварское шоссе - в районе КП, в направлении от г. Бровары;

- Ул. Богатырская (Оболонский район) - в районе КП, в направлении от г. Вышгород; 

- Гостомельское шоссе - в районе КП, в направлении от пгт. Гостомель; 

- Столичное шоссе - в районе КП, в направлении от г. Обухов; 

- Ул. Глушкова - в районе КП, в направлении от г. Одесса;  

- Брест-Литовское шоссе - в районе КП, в направлении от г. Житомир;

Кстати, в палатке водители могут согреться, попить чай и поесть. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на сегодняшний день в отдельных областях Украины уже выпало до 45 сантиметров снега. Вместе с тем синоптики предупреждают, что в ближайшее время погода не изменится. 


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