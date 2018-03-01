На въездах в Киев обустроят пункты обогрева для водителей

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, до конца сегодняшнего дня, первого марта в Киеве ожидается сильный снег. Ожидается, что он будет идти всю ночь и закончится лишь утром второго марта.

Так, пункты обогрева размещены:

- Бориспольское шоссе - в районе КП, в направлении от г. Борисполь;

- Броварское шоссе - в районе КП, в направлении от г. Бровары;

- Ул. Богатырская (Оболонский район) - в районе КП, в направлении от г. Вышгород;

- Гостомельское шоссе - в районе КП, в направлении от пгт. Гостомель;

- Столичное шоссе - в районе КП, в направлении от г. Обухов;

- Ул. Глушкова - в районе КП, в направлении от г. Одесса;

- Брест-Литовское шоссе - в районе КП, в направлении от г. Житомир;

Кстати, в палатке водители могут согреться, попить чай и поесть.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на сегодняшний день в отдельных областях Украины уже выпало до 45 сантиметров снега. Вместе с тем синоптики предупреждают, что в ближайшее время погода не изменится.