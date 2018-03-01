Киев из-за метели застыл в пробках

По состоянию девять часов утра, согласно данным Google Maps, в пробках и тянучках стоят машины практически на всех дорогах, как на правом, так и на левом берегу Киева и ситуация только ухудшается.

В частности, в Киеве затруднен проезд через все мосты, на въезде в столицу со стороны Бучи, по Житомирской трассе, а также с Софиевской Борщаговки. Кроме того, заторы наблюдаются в районе станции метро "Голосеевская", на Голосеевском проспекте, возле Индустриального моста, а также на проспекте Победы.

В центральной части движение затруднено в районе Бессарабской площади, на улицах Льва Толстого, Большой Васильковской, Бассейной, Хмельницкого, Владимирской, на Крещатике. На Печерске в пробках стоят улицы Шелковичная, Институтская, Крепостной переулок и Грушевского.

Вместе с тем власти призывают киевлян сегодня не пользоваться личным авто и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту.

В свою очередь сообщается, что начавшийся ночью и продолжающийся утром снегопад пока не повлиял на работу столичных аэропортов.

Согласно данным онлайн-табло международного аэропорта "Борисполь" рейсы принимаются и отправляются согласно графику.

Такая же ситуация и в международном аэропорту "Киев".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в первый день весны, четверг 1 марта, в Украине практически по всей территории Украины погода сохранится морозной. Лишь в некоторых южных областях температура воздуха поднимется до нуля градусов. Вместе с тем синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий.

В южных, восточных и большинстве центральных областей ожидаются порывы ветра 15-20 метров на секунду, в Приазовье местами до 25-27 метров на секунду. В Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях прогнозируют сильный, местами очень сильный снег, метели, снежные заносы. На дорогах страны гололедица.