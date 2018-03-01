Бессарабский рынок будут реконструировать – ФОТО

Отмечается, что главной целью реконструкции здания является осовременить его под новые потребности.

Для этих целей выделено 3,5 млн грн из городского бюджета. Уже объявлен конкурс на реставрационный проект здания рынка.

Согласно условиям конкурс, исполнитель должен разработать проект до 14 декабря 2018 года. А с 16 марта стартует аукцион.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", ПАО "Укрзализныця" в 2018 начнет усиленное сотрудничество с украинскими портами. По словам председателя правления УЗ Евгения Кравцова, улучшение сотрудничества на уровне инстанций значительно облегчит работу для ускорения поставок товаров и грузов по всей Украине.