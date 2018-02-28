18:31 28.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В столице ожидают оружие из США через несколько недель, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что первая партия американского оборонительного оружия поступит в наше государство уже через несколько недель.

В столице ожидают оружие из США через несколько недель, - Порошенко

Соответствующие заявление лидер страны сказал на пресс-конференции "Вызовы-2018" в среду, 28 февраля.

Как заверил глава государства Украины, в данный момент уже достигнутые договоренности с партнерами США, которые предусматривают "целый ряд поставок". В частности, речь идет об антиснайперских комплексах, средствах электронной борьбы и многих других видов вооружения.

Также Порошенко напомнил, что администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия.

При этом президент не стал скрывать от чего именно погибли украинские солдаты в зоне проведения антитеррористической операции. Поскольку, всем и так известно, что их смерть была от рук российских снайперов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представители Европейского союза проводят переговоры о запрете поставки оружия в Беларусь еще на год.


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