В Киеве в среду запретят въезд грузовиков

Это необходимо для бесперебойной работы по обеспечению движения автотранспорта. Как сообщает пресс-служба "Укравтодора", такое решение было принято на выполнение протокола постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевской городской администрации.

Таким образом, временный запрет въезда большегрузного и крупногабаритного транспорта в столицу вводится с пяти до десяти часов утра среды.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за непогоды во вторник, 27 февраля, въезд грузового и крупногабаритного транспорта на территорию Одессы ограниченно. Ранее в Министерстве инфраструктуры сообщили, что непогода в Украине может привести к нарушениям и прекращении движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы электрических сетей, коммунального хозяйства, строительной и морской отрасли в большинстве областей страны.