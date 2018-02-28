00:30 28.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100187484:Polishuk

В Киеве в среду запретят въезд грузовиков

Из-за непогоды и резкого ухудшения погодных условий, в среду, 28 февраля, в Киеве временно запретят въезд большегрузного транспорта.

В Киеве в среду запретят въезд грузовиков

Это необходимо для бесперебойной работы по обеспечению движения автотранспорта. Как сообщает пресс-служба "Укравтодора", такое решение было принято на выполнение протокола постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевской городской администрации.

Таким образом, временный запрет въезда большегрузного и крупногабаритного транспорта в столицу вводится с пяти до десяти часов утра среды.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за непогоды во вторник, 27 февраля, въезд грузового и крупногабаритного транспорта на территорию Одессы ограниченно. Ранее в Министерстве инфраструктуры сообщили, что непогода в Украине может привести к нарушениям и прекращении движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы электрических сетей, коммунального хозяйства, строительной и морской отрасли в большинстве областей страны.


Поделиться
Читайте также:
 
На Неаполь обрушился сильный снегопад В Днепропетровской области объявлено штормовое предупреждение В Днепропетровской области объявлено штормовое предупреждение Во время столкновений в Киеве под Радой пострадали 13 полицейских, - Шевченко
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив