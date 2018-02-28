В Киеве проверили 103 маршрута, большинство из них имеют нарушения

Нарушения выявлены в большинстве из них. Об этом во вторник, 27 февраля, рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян.

По его словам, после проверки было составлено 93 акта. Среди основных нарушений были замечены отсутствие разрешительных документов, неудовлетворительное техническое и санитарное состояние, отсутствие билетно-кассовых листов, огнетушителей, отсутствие и некомплект аптечек, схемы и расписания движения.

В свою очередь представители Национальной полиции составили 80 протоколов о совершении административного правонарушения должностными лицами автомобильных перевозчиков по ряду статей Уголовного Кодекса Украины. Общая сумма штрафов составляет 34 тысячи 560 гривен. Среди основных нарушений: технические неисправности автобусов, отсутствие протокола о прохождении транспортным средством обязательного технического контроля, отсутствие полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, нарушение правил дорожного движения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, столичные власти с 14 февраля начали в городе рейды по выявлению нелегальных перевозчиков на маршрутах столицы. Всего за два дня в Киеве был выявлен ряд маршрутов, на которых осуществлялись нелегальные пассажирские перевозки.