21:33 28.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Суд вернут здание "Гостиного двора" в столице в госсобственность

Киевский Апелляционный хозяйственный суд в среду, 28 февраля, вернул в государственную собственность здание "Гостиного двора", расположенное на Контрактовой площади в Киеве.

Суд вернут здание

Таким образом суд поддержал принципиальную позицию столичной прокуратуры. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

При этом генеральный прокурор напомнил, что здание площадью 9,4 тысяч квадратных метров с 1994 года находилось в аренде частной структуры - ОАО "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация".

По условиям договора арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение памятника архитектуры и содержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии. Вместе с тем неоднократно устанавливались факты существенного нарушения арендатором условий договора, в частности, ухудшение состояния объекта аренды, чем создана угроза разрушения памятника архитектуры "Гостиный двор". После длительных судебных процессов сегодня Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое, которым расторг договор аренды и обязал частную структуру вернуть государству здание "Гостиного двора", - написал Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в прошлом году директор "Укрреставраци" Клочко обещала, что в отреставрированном здании " Гостиного двора" предусмотрены зоны и помещения для проведения образовательных и культурных мероприятий, выставок, презентаций, приемов и размещение галереи художников.


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