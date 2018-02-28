Президент Украины дает пресс-конференцию в Киеве

Об этом за день до выступления сообщили на официальном сайте главы государства.

Отметим, что пресс-конференция проходит в столице на ул. Лаврская, 12. По этому поводу усилены меры безопасности. В частности, представители полиции и Национальной гвардии выстроились на подходах к месту проведения брифингу.

"Жизнь украинцев не сильно улучшилась. Уровень жизни не улучшился и меня это не устраивает", - говорит Порошенко. Зато, по его словам, наши реформы оценили в мире.

Также Порошенко утверждает, что сотрудничество с парламентом эффективно. Рассказывает о заслугах Рады: пенсионная реформа, судебная, децентрализация.

Про электронные декларации Порошенко вспомнил. Обещает, что до 1 апреля в этой сфере тоже все будет. Надеется, что активистов освободят от обязательного декларирования.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно законопроекта о национальной безопасности.