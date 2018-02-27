Перевозчики подняли стоимость проезда из Киева до аэропорта "Борисполь"

Поездка в аэропорт от метро Харьковская обойдется в 60 гривен. Соответствующее решение приняли перевозчики, которые занимаются перевозкой пассажиров в международный аэропорт.

Таким образом, отныне проезд в автобусах Skybus, которые курсируют между железнодорожным вокзалом Киева Киев-Пассажирский и аэропортом Борисполь, подорожал на 20 гривен. Также та десять гривен увеличилась цена проезда от метро Харьковская в аэропорт "Борисполь".

Согласно информации, предоставляемой в автобусах, изменение тарифа произошло еще с 5 февраля 2018 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в некоторых киевских маршрутках проезд подорожал на одну-две гривны. Поднятие цен в маршрутных такси водители объясняют подорожанием цен на топливо.