09:33 27.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Перевозчики подняли стоимость проезда из Киева до аэропорта "Борисполь"

Чтобы добраться из Киева в аэропорт "Борисполь" от железнодорожного вокзала теперь надо заплатить 100 гривен.

Перевозчики подняли стоимость проезда из Киева до аэропорта

Поездка в аэропорт от метро Харьковская обойдется в 60 гривен. Соответствующее решение приняли перевозчики, которые занимаются перевозкой пассажиров в международный аэропорт.

Таким образом, отныне проезд в автобусах Skybus, которые курсируют между железнодорожным вокзалом Киева Киев-Пассажирский и аэропортом Борисполь, подорожал на 20 гривен. Также та десять гривен увеличилась цена проезда от метро Харьковская в аэропорт "Борисполь".

Согласно информации, предоставляемой в автобусах, изменение тарифа произошло еще с 5 февраля 2018 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в некоторых киевских маршрутках проезд подорожал на одну-две гривны. Поднятие цен в маршрутных такси водители объясняют подорожанием цен на топливо.

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