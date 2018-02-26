21:34 26.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киев из-за непогоды вновь могут ограничить въезд крупногабаритного транспорта

В Киеве в ближайшее время ожидается резкое ухудшение погодных условий. Синоптики обещают снижение температуры воздуха и осадки в виде снега.

В Киев из-за непогоды вновь могут ограничить въезд крупногабаритного транспорта

В связи с чем, столичные власти во вторник, 27 февраля вновь могут ограничить въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта. Как сообщает Киевская городская государственная администрация, в связи с чем городская власть просит водителей учесть эту информацию, планируя маршруты, а также просит киевлян в случае ухудшения погодных условий не пользоваться личным автотранспортом, предоставляя преимущество общественному. Автомобили, которые будут мешать расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы, - говорится в сообщении.

Вместе с тем коммунальная корпорация "Киевавтодор" обращается к киевлянам с просьбой на период ухудшения погодных условий по возможности не пользоваться собственным автомобилем, а отдать предпочтение общественному транспорту.

Просим также водителей быть внимательными на дорогах и не оставлять свои авто на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники, - говорится в сообщении.

Напомним как сообщал УРА-Информ, из-за сильных морозов в Киеве потрескались провода троллейбусов и затруднено движение транспорта. Аварийная служба ликвидирует поломки. Все остановки города с самого утра были заполнены людьми, маршрутки переполнены и добраться на работу очень сложно.

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