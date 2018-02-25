23:27 25.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве горела многоэтажка, заживо сгорел мужчина

В Киеве в ночь воскресенье, 25 февраля, горел многоэтажных дом.

В Киеве горела многоэтажка, заживо сгорел мужчина

В результате пожара погиб один человек. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, спасатели получили информацию о возгорании в жилом доме по улице Героев Днепра около полуночи.

Уже на месте инцидента пожарные установили, что горит одна из квартир. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара.

Через пол часа пожар был ликвидирован. Однако в квартире был обнаружен труп мужчины, который сгорел заживо.

Сейчас полиция устанавливает причины пожара.

Как сообщал УРА-Информ, в Днепре произошла авария на станции метро " Заводская". На место происшествия прибыли 11 отрядов спасателей.

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