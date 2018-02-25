Ужас и шок: неизвестные вандалы изуродовали памятник Лесе Украинке - ФОТО

По его словам, подобного неуважения к украинской литературной культуре накануне дня рождения поэтессы не ожидал никто. Вместо золотых и бронзовых украшений постамента Украинки остались только металлические штыри, табличка с именем писательницы также была затерта, а буквы поцарапаны.

Напомним, что сегодня, 25 февраля - день рождения Леси Украинки. Каждый год к ее могиле на Байковом кладбище приходят писатели, поклонники Лесиного таланта и просто неравнодушные украинцы.

"Какая мерзость сделала это? .. Чья рука осквернила память гениальной Леси?", - пишет глава союза писателей.

СЮУ уже подали заявления в полицию с просьбой отыскать преступников. Минкультуры просят восстановить бюст поэтессы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", во Львове намерены разобрать стелу советского Монумента Славы.