В столице пройдет шоу-программа, посвященная творчеству Лины Костенко - ФОТО

Столичная digital группа Skilz и львовская художница Лилия Студницкая решили познакомить широкую киевскую публику с творчеством поэтессы в необычный способ. Мероприятие будет включать в себя живопись, цифровое искусство, поэзию и музыку, направленную на воздействие всех чувств восприятия информации человека, на этом делается основной акцент.

Отдельно будет организован павильон Студницкой, где художница представит свою выставку под названием "Ночь". Работы мастера выполнена таким образом, что ощутить игру цвета композиций можно только в полной темноте. Вторые авторы мероприятие известны своим первым местом на фестивале света и медиа-искусства в Киеве в 2017 году.

Световое шоу стартует первого марта и продолжится до первого апреля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Украине вступил в силу закон об строительстве мемориала Героев Небесной Сотни.