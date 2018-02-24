07:00 24.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупредили киевлян о ветряной буре

В течение субботы, 24 февраля, в украинской столице будет бушевать сильный ветер. Об этом передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Синоптики предупредили киевлян о ветряной буре

В официальном уведомлении городских властей говорится, что в ночь на 24 февраля температура воздуха может опуститься до 11-12 градусов со знаком минус, ветер преимущественно северный, 5-10 м/с, ожидается выпадение небольшого количества осадков.

Киевсике дороги покроет гололедица, а на протяжении дня будут чувствоваться мерзлота. Холодная температура на термометрах продержится все выходные. Максимальный показатель может колебаться на уровне минус 15-18 градусов.

Киевские власти настойчиво просят водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим, а шоферов крупного пассажирского и товарного транспорта не нарушать ПДД на опасных участках дороги и воздержаться от превышения скорости в Киеве выше 60 км\час.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в столице снова заработают пункты обогрева для бездомных.

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