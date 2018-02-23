В столице не будут использовать хлор для обеззараживания воды

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По словам председателя, новое внедрение инновационных технологий обеззараживания воды, после чего хлорное хозяйство будет выведено из эксплуатации и законсервировано.

Отмечается, что специалисты "Киевводоканала" исследовали практику обеззараживания воды, на примерах Вены, Нюрнберга, Палермо.

В течение 2017 года для оценки возможности применения новых методик на Днепровской и Деснянской станциях была собрана информация о качестве воды в реках Днепр и Десна. После чего проведены промышленные испытания на Днепровской станции. Новые методы позволяют обеззараживать воду качественнее.

Благодаря новым методам, исчезает привкус хлора, вода приобретает лучшие вкусовые характеристики, а также отпадает потребность дополнительного обеззараживания уже в процессе транспортировки до конечного потребителя.

Кроме того, Пантелеев отметил, что сейчас ведутся переговоры с зарубежными компаниями для внедрения этих инициатив.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", питьевая вода, что подается в распределительную сеть водоснабжения Киева, по всем своим показателям соответствует нормативным требованиям.