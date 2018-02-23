Стало известно, сколько Киев выделил на финал Лиги чемпионов

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании 23 февраля.

Отмечается, что в связи с этим власти внесли изменения в городскую комплексную целевую программу Молодежь и спорт столицы на 2016-2018 года.

По словам главы постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрея Странникова, именно такое обязательство, взял на себя город еще в прошлом году. Соответствующая сумма была предусмотрена в бюджете Киева на 2018 год.

Известно, что выделенные средства будут потрачены на вопросы, связанные с инфраструктурой, безопасностью и благоустройством. Остальные расходы берет на себя УЕФА.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", городской председатель Виталий Кличко заявил, что столица должна наилучшим образом организовать финал Лиги чемпионов УЕФА в мае и продемонстрировать способность города проводить мероприятия такого уровня.