14:23 23.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100187190:nastya

Стало известно, сколько Киев выделил на финал Лиги чемпионов

Киевский городской совет одобрил выделение 25 млн гривен на организацию финальных матчей мужской и женской Лиги чемпионов УЕФА в мае 2018 года.

Стало известно, сколько Киев выделил на финал Лиги чемпионов

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании 23 февраля.

Отмечается, что в связи с этим власти внесли изменения в городскую комплексную целевую программу Молодежь и спорт столицы на 2016-2018 года.

По словам главы постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрея Странникова, именно такое обязательство, взял на себя город еще в прошлом году. Соответствующая сумма была предусмотрена в бюджете Киева на 2018 год.

Известно, что выделенные средства будут потрачены на вопросы, связанные с инфраструктурой, безопасностью и благоустройством. Остальные расходы берет на себя УЕФА.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", городской председатель Виталий Кличко заявил, что столица должна наилучшим образом организовать финал Лиги чемпионов УЕФА в мае и продемонстрировать способность города проводить мероприятия такого уровня.

Поделиться
Читайте также:
 
Ани Лорак готова отдать всю свою любовь Питеру - ФОТО Германия побила рекорд по профициту бюджета СБУ предотвратила поджог двух румынских школ в Черновицкой области МИД Германии критикует российскую блокаду резолюции ООН
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив