Финал Лиги чемпионов УЕФА в Киеве пройдет на высшем уровне, - Кличко

Об этом сообщили в пресс-службе мэра.

По его словам, организаторы должны презентовать Киев наилучшим образом. Чтобы все гости, которые приедут, захотели вернуться в город снова, рассказывали о столице в своих странах.

Кличко напомнил, что финал Лиги чемпионов состоится уже через три месяца. Поэтому город активно готовится к его проведению.

Также он поручил руководителям всех структурных подразделений КГГА, задействованных в подготовке чемпионатов, неотложно определить слабые места и проблемы, на которых стоит сосредоточиться. Председатели райгосадминистраций должны позаботиться о благоустройстве и чистоте территорий в районах столицы, что им подчинены.

Чтобы праздник был комфортным не только для гостей столицы, но и для киевлян, городской голова обратил внимание на необходимость заблаговременно информировать жителей города о предстоящих событиях, возможных перекрытиях дорог и изменении движения транспорта.

Также мэр города подчеркнул, что столичная власть должна позаботиться о комфорте людей с особыми потребностями, которые изъявят желание посетить мероприятия.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинская столица ожидает, что на финальный турнир Лиги чемпионов УЕФА приедут более 100 тыс. болельщиков и большинство из них будут иностранцы.