01:00 22.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице снова заработают пункты обогрева

В Киеве намерены возобновить работу пунктов обогрева. Соответствующее поручение дал коммунальным службам города первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

В столице снова заработают пункты обогрева

Об этом сообщает пресс-служба горгосадминистрации.

В ведомстве отметили, что учитывая ожидаемое значительное снижение в ближайшие дни ночной температуры воздуха, пункты для обогрева возобновят свою работу в надлежащем функционировании.

К слову, в Украине обещают значительное похолодание.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"синоптическая ситуация в Украине кардинально не изменится. Погоду в странен будет определять поле повышенного атмосферного давления и прохладная воздушная масса. Ожидается погода без существенных осадков, лишь в северных и местами западных областях ночью небольшой снег.

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