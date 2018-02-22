В столице снова заработают пункты обогрева

В Киеве намерены возобновить работу пунктов обогрева. Соответствующее поручение дал коммунальным службам города первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Об этом сообщает пресс-служба горгосадминистрации.
В ведомстве отметили, что учитывая ожидаемое значительное снижение в ближайшие дни ночной температуры воздуха, пункты для обогрева возобновят свою работу в надлежащем функционировании.
К слову, в Украине обещают значительное похолодание.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", синоптическая ситуация в Украине кардинально не изменится. Погоду в странен будет определять поле повышенного атмосферного давления и прохладная воздушная масса. Ожидается погода без существенных осадков, лишь в северных и местами западных областях ночью небольшой снег.