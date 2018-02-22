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В Киеве отменили 11 городских электричек

С сегодняшнего дня, четверга 22 февраля, в Киеве 11 городских электропоездов не будут ходить.

В Киеве отменили 11 городских электричек

Местные власти отметили курсирование электропоездов №7501, 7503, 7505, 7507, 7509, 7404, 7502, 7405, 7506, 7508, 7510 по техническим причинам. Как сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

Кроме того, в двух поездах, которые эксплуатируются на маршруте городской электрички, уменьшено количество вагонов до четырех.

Это связано с необходимостью проведения планового ремонта колесных пар. После завершения ремонта количество электропоездов на маршрутах увеличат, - заверили в КГГА.

В администрации также отметили, что моторвагонное депо Фастов-1 не имеет физической возможности провести эти работы за короткое время в связи с большой загруженностью профильных цехов депо.

Также в ночь на 23 февраля с 00:20 до пяти часов утра изменят движение троллейбусы маршрута №91Н из-за замены контактного провода на троллейбусной линии на Лыбедской площади.

Движение маршрута будет организовано по такой схеме:

проспект Маяковского - бульвар Перова - проспект Освободителей - улица Строителей - улица Соборности - бульвар Дружбы Народов, Демеевская площадь - улмца Саперно-Слободская.

В обратном направлении троллейбус будет курсировать по маршруту: Демеевская площадь - бульвар Дружбы Народов и далее по действующему маршруту.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с сегодняшнего дня столичный троллейбусный маршрут № 7 будет курсировать до станции метро "Площадь Льва Толстого".

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