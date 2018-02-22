В четверг три станции метро будут закрыты на час из-за футбола

Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевский метрополитен", приняло решение об ограничении входа на три станции в связи с проведением футбольного матча на национальном спортивном комплексе "Олимпийский". Так, перед началом матча, с семи часов и до восьми часов вечера станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" на вход.

Поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки.

После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход в эти станции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, свой первый официальный в этом году матч 1/16 финала Лиги Европы в Афинах киевское " Динамо" сыграло в ничью. Матч закончился со счетом 1:1.