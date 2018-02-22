Столичная власть обяжет перевозчиков одеть водителей маршруток в форму

Об этом Українським Новинам сообщили представители департамента транспортной инфраструктуры КГГА. На данный момент Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации сейчас готовит конкурс на перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования в режиме маршрутного такси.

Как сообщает в среду, 21 февраля, пресс-служба КГГА, для перевозчиков, которые намерены принимать участие в конкурсе, планируется установить условия пассажировместимости не менее 21 сидящего пассажира, оборудования не менее двух входов с автоматическим открыванием дверей, оборудования электронными информационными табло.

Кроме того, перевозчик будет обязан оборудовать автоматизированную систему безналичного расчета на автобусах и обеспечить водителей однотипной форменной одеждой.

Напомним как сообщал УРА-Информ, столичные власти с 14 февраля начали в городе рейды по выявлению нелегальных перевозчиков на маршрутах столицы. Всего за два дня в Киеве был выявлен ряд маршрутов, на которых осуществлялись нелегальные пассажирские перевозки.