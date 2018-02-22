Киевсовет переименовал столичный Московский мост

Согласно решению, целью нововведения является возврат Московскому мосту проектного названия – Северный. За новое название проголосовало 82 депутата городского совета из необходимых минимально 61.

Отмечается, что именно это название для указанного моста было в начале проекта. Он был открыт в 1976 году и соединил правобережные районы Киева с массивами Радужный, Воскресенка и Троещина.

Ранее КГГА уже проводила общественное обсуждение о переименовании моста. Планировалось назвать его именем Георгия Фукса - главного инженера его проекта. До этого его уже планировали официально назвать Северным.

Кроме того, среди вариантов нового названия были Троещинский либо мост им. Степана Бандеры. Тогда решение о переименовании не было поддержано профильной комиссией горсовета.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Киевская городская рада приняла решение о наименовании восьми новых улиц в Подольском районе столицы. Соответствующие изменения внесены в официальный справочник "Улицы Киева" и учтут в Реестре улиц и других поименованных объектов столицы.