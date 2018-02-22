17:13 22.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевские школьники возвращаются на учебу

В 34 столичных школах руководство возобновило учебный процесс после двухнедельных каникул. Об этом передает пресс-служба КГГА.

Киевские школьники возвращаются на учебу

Сообщается, что на данный момент обучение все еще приостановлено в 173 общеобразовательных учебных заведениях города Киева по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Больше всего закрытых школ наблюдается в Шевченковском (закрыто 31 школу) и Оболонском ((закрыто 22 школы) ) районах. Меньше половины школ в Днепровском районе (закрыто 8 школ) прекратили учебный процесс. Однако уже в понедельник, 26 февраля обучение в большинстве киевских школ начнет постепенно возобновляться.

Медики утверждают, что повышенный уровень заболеваемости и распространение эпидемии характерен для переходного межсезонья. 

"При соблюдении рекомендаций медиков по лечению и обеспечению соответствующих санитарных условий школы начнут работать в привычном режиме", - сообщается в официальном уведомлении КГГА.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее Запорожский городской совет в понедельник, 19 февраля, вновь продлил карантин в средних учебных заведениях.

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