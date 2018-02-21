Столичный маршрут троллейбуса № 7 будет продлен до станции метро "Площадь Льва Толстого"

Это необходимо для улучшения транспортного обслуживания пассажиров, а также в рамках реализации рекомендаций экспертов Всемирного банка. Как сообщает Киевская городская государственная администрация, которая цитирует слова генерального директора "Киевпастранса" Дмитрия Левченко, основной целью таких действий станет обеспечение надлежащего удобного беспересадочное сообщение между районами города в соответствии с потребностями пассажиров.

Таким образом, по данным КГГА, движение троллейбусного маршрута организуют по схеме: улица Чернобыльская - Поликлиника №7 - улица Феодоры Пушиной - станция метро "Житомирская" - улица Ивана Крамского - бульвар Академика Вернадского - улица Генерала Витрука - станция метро "Святошин" - улица Невская - станция метро "Нивки" - парк "Нивки" - станция метро "Берестейская" - улица Полковника Шутова - улица Гарматная - станция метро "Шулявская" - Парк имени Пушкина - Киевский зоопарк - станция метро "Политехнический институт" - улица Шолуденко - Центральный дворец бракосочетаний - Воздухофлотский путепровод - площадь Победы - Дом национальных художественных коллективов Украины - улица Ивана Франко - улица Владимирская - Бессарабская площадь - станция метро "Площадь Льва Толстого".

Длина маршрута составит 28,4 километров. Всего на маршруте будет курсировать десять единиц подвижного состава. Интервал движения в пиковые часы составит десять минут.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в среду, 21 февраля, местные власти ограничат движение транспорта Харьковским путепроводом через железнодорожные пути. Тут начиная с 11 часов утра и до семи часов вечера будут проводится ремонтные работы. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ремонт будет проводить коммунальная корпорация "Киевавтодор".