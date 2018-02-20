17:32 20.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве прошла акция памяти Героев Небесной Сотни - ФОТО

В украинской столице на Аллее Героев Небесной Сотни прошел скромный митинг, посвященный памяти погибших героев Небесной сотни. В частности, на акции дети и взрослые развесили тысячи бумажных ангелов с мемориалом и поставили свечи.

В Киеве прошла акция памяти Героев Небесной Сотни - ФОТО

Об этом сообщают украинские СМИ.

Отметим, что в 2018 году к Киеву присоединились также Ровно, Коломыя и Львов. Известно, что в названых городах также на деревьях центральных улиц появились бумажные фигурки памяти.

"Эти ангелы - как символ чистоты... Сегодня на Институтской все будет в ангелах. То, что это становится народной акцией, значит, что люди помнят. Помнить - важно. В такие дни важно быть вместе", - сказала певица, художница, волонтер Анжелика Рудницкая.

Кстати, активисты помимо ангелов также возложили цветы и венки к портретам Героев Небесной Сотни.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко сегодня, 18 февраля принимал участие в открытии выставке посвященной Героям Небесной Сотни. По случаю выставки президент выступил с трогательной речью, где он вспомнил Валерия Брезденюка, который владел уникальной технологией рисования на воде и стал финалистом конкурса "Украина имеет таланты".

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