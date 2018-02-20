В Киеве неизвестный ножом ранил охранника торгового центра - ФОТО

Инцидент произошел на улице Срибнокильской. Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, уже на месте сотрудники полиции установили, что охранником и посетителем возник словесный конфликт, который перерос в драку.

Молодой человек достал из кармана нож и ранил охранника. Скорая помощь увезла пострадавшего с ранением бедра.

Полицейские задержали злоумышленника неподалеку от торгового центра. Им оказался 26-летний безработный местный житель.

По факту открыто уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины. За содеянное задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в поселке Иванков Киевской области в понедельник, 19 февраля, неизвестные, угрожая гранатой, пытались ограбить автозаправочную станцию. Злоумышленников задержали через два часа в селе Шпили. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, инцидент произошел около шести часов утра.