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КГГА после проверки маршруток разорвала договоры с четырьмя перевозчиками

Киевская городская государственная администрация на сегодняшний день уже провела 22 проверки маршрутных такси в городе.

КГГА после проверки маршруток разорвала договоры с четырьмя перевозчиками

По результатам таких проверок были расторгнуты договоры с четырьмя перевозчиками. Об этом в понедельник, 19 февраля, на брифинге сообщил директор Департамента инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

По его словам, столичная администрация планируют проверить всех перевозчиков столицы и принимать к нарушителям жесткие санкции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, столичные власти проводят в Киеве рейды по выявлению нелегальных перевозчиков на маршрутах столицы.

Всего за два дня был выявлен ряд маршрутов, на которых осуществлялись нелегальные пассажирские перевозки.

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