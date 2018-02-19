12:59 19.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве заработала кампания по выявлению нелегальных перевозчиков

Городские власти с 14 февраля начали рейды по выявлению нелегальных перевозчиков на маршрутах столицы.

В Киеве заработала кампания по выявлению нелегальных перевозчиков

Об этом на брифинге заявил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

По его словам, всего за два дня в Киеве был выявлен ряд маршрутов, на которых осуществлялись нелегальные пассажирские перевозки.

Отметим, что такие проверки проводят специалисты Коммунальной службы перевозок совместно с Национальной полицией и "Укртрансбезопасности".

Департамент транспорта КГГА может проверять только договоры перевозчиков. В свою очередь проверкой водителей и техническим состоянием автомобилей  занимается "Укртрансбезопасности".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Киевская городская государственная администрация допускает возможность увеличение скорости движения транспорта до 80 километров в час на 22 участках столичных дорог.

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