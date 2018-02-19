10:59 19.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100186806:Polishuk

Суд арестовал директора Элиты-Центра и его сообщника

В Киеве суд арестовал за вымогательство директора строительной компании "Элита-центр" и его сообщника.

Суд арестовал директора Элиты-Центра и его сообщника

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столичной города. Так, по ходатайству Киевской местной прокуратуры N9 директору строительной компании "Элита-центр" задержанному за вымогательство 50 тысяч долларов для инвестора, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Вместе с тем суд определил ему альтернативу внесения залога в сумме 1,3 миллионов гривен.

В этот же день на 60 суток арестован сообщник арестованного директора компании, руководитель предприятия "Строительно-инвестиционная компания". Он был задержан непосредственно после получения указанных средств. В качестве альтернативы суд определил для подозреваемого залог в сумме 140 тысяч гривен. Мера пресечения второму фигуранту производства прокуратура будет обжаловать в части залога.

В прокуратуре также напомнили, что директор "Элита центр" действовал в сговоре с руководителем предприятия и требовали от владельца квартиры в новостройке деньги за прекращение имущественного спора о признании права собственности на это жилье.

Злоумышленников задержали 15 февраля на территории города Киева.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Латвийское Бюро по борьбе и предотвращению коррупции задержало президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Его заподозрили в получении взятка. Как сообщает агентство DELFI, Бюро назначило чиновнику статус задержанного в рамках уголовного дела.

Поделиться
Читайте также:
 
Спасатели подытожили количество несчастных случаев на воде с начала года Польская оппозиция намерена внести поправки к закону об ИНП В Ивано-Франковске все школы закрыли на карантин Украинский шпажист взял первое золото в сезоне
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив