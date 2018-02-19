Киевский метрополитен начал год с миллиардного убытка

Коммунальное предприятие Киевский метрополитен за прошлый год имеет убыток – 956 млн гривен, при этом увеличив доход на 71,8 процент или на 973 млн гривен.
Об этом свидетельствуют данные финансовых результатов предприятия.
Согласно результатам оценки работы предприятия, чистый доход от реализации продукции в 2017 году составил 2,32 млрд гривен, что на 973 млн гривен больше, чем за соответствующий период 2016 года.
При этом расходы на предприятие повлекли за собой немалую сумму в размере 3,45 млрд гривен.
Так, по итогам года КП получило убыток в размере 955,7 млн гривен, при этом 2016 год Киевский метрополитен закончил с прибылью 55,58 млн гривен.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в столичном метро планируют установить 320 камер видеонаблюдения, на входах и выходах 52 станций. Лишь станцию "Святошин" предполагается оборудовать 36 камерами видеонаблюдения.