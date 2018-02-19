14:32 19.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Киевский метрополитен начал год с миллиардного убытка

Коммунальное предприятие Киевский метрополитен за прошлый год имеет убыток – 956 млн гривен, при этом увеличив доход на 71,8 процент или на 973 млн гривен.

Киевский метрополитен начал год с миллиардного убытка

Об этом свидетельствуют данные финансовых результатов предприятия.

Согласно результатам оценки работы предприятия, чистый доход от реализации продукции в 2017 году составил 2,32 млрд гривен, что на 973 млн гривен больше, чем за соответствующий период 2016 года.

При этом расходы на предприятие повлекли за собой немалую сумму в размере 3,45 млрд гривен.

Так, по итогам года КП получило убыток в размере 955,7 млн гривен, при этом 2016 год Киевский метрополитен закончил с прибылью 55,58 млн гривен.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в столичном метро планируют установить 320 камер видеонаблюдения, на входах и выходах 52 станций. Лишь станцию "Святошин" предполагается оборудовать 36 камерами видеонаблюдения.

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