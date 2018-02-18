В Киеве националисты разбили окна российского "Сбербанка" - ФОТО, ВИДЕО

Затем радикалы разгромили здания "Сбербанка России" и "Альфа-Банка". Как сообщают очевидцы, около сотни людей в масках добровольческого движения ОУН Николая Коханивского напали на российское здание Россотрудничества. Булыжниками и яйцами они разбили много стекол в окнах и дверях.

После этого часть активистов подошли к зданию "Альфа-Банка" на расположенной рядом улице Сагайдачного и также бросили в него несколько камней.

По дороге к зданию Россотрудничества националисты сделали остановку возле здания бывшего российского "Сбербанка" России на улицу Сагайдачного и разбили в нем камнями окна.

При этом на момент нападения возле здания "Сбербанка" находились полицейские, однако правоохранители не вмешивались в действия националистов и не препятствовали им.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице из-за возможного минирования центральные станции метро были полностью перекрыты.

Перекрытыми оказались станции метро - "Майдан Независимости", "Площадь Льва Толстого, "Крещатик", "Театральная", "Университет", "Палац спорта" и "Золотые ворота". Полиция сообщила, что в скором времени работу метрополитена восстановят, однако сейчас проводятся работы по поиску подозрительных объектах, о которых в ведомство поступило сообщение от анонимного автора.