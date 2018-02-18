Марш в Киеве прошел без нарушений правопорядка - ФОТО

Безопасность участников мероприятия должным образом была обеспечена правоохранителями. Всего сегодня порядок охраняли три тысячи полицейских.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции. По данным ведомства, сегодня в Киеве прошли ряд мероприятий, участие в которых, согласно поданным Киевской городской государственной администрации, взяли большое количество людей.

Поэтому сегодня в столице проводились профилактические мероприятия: правоохранители проверяли документы, содержание рюкзаков и сумок, обращали внимание участников акций на то, чтобы они немедленно сообщали о подозрительных лицах и оставленных без присмотра вещах.

В городе также дежурили кинологи и взрывотехники, а также работали группы коммуникации, - доложили в полиции, добавив, что на данный момент участники марша "За будущее" прибыли к зданию Верховной Рады, в частности, к палаточному городку митингующих.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее лидеры " Марша за будущее Украины" призвали демонстрантов продвигаться в сторону Верховной Рады и там организовать забастовку с палатками.