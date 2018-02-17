В столице улицу Крещатик перекрыли до четверга

Подобные меры КГГА решила принять из-за дня почитания памяти Героев Небесной Сотни, которые в период с 18-20 февраля были убиты подразделениями "Беркута". Передвижение автомобильного транспорта от улицы Прорезной до Аллеи Героев Небесной Сотни будет перекрыто. От улицы Б. Хмельницкого до Европейской площади движение транспорта запрещено лишь на выходные, 18 февраля движение будет восстановлено в полночь.

В эти дни множество родственников и близких погибших, а также активисты и участники Евромайдана, простые волонтеры, неравнодушные киевляне и украинские граждане и политические силы будут нести цветы к Мемориалу Героям Небесной Сотни. Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев 20 февраля почтить минутой молчания всех 107 погибших во время Революции Достоинства украинских граждан.

Как сообщалось в "Ура-Информ", во время мемориальных мероприятий ко Дню героев Небесной сотни, 18-20 февраля 2018 года, в Киеве будет усилена охрана.