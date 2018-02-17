11:13 17.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве перекрыли канал торговли наркотиками

Полиция Киева задержала шестерых участников преступной группировки, которые продавали наркотики через интернет. Об этом передает сайт Национальной полиции.

В Киеве перекрыли канал торговли наркотиками

Деятельность наркоторговцы проводили в Голосеевском районе столицы, преступники продавали психотропные препараты, в частности - сибутрамин. Полиция провели обыск квартир и автомобилей злоумышленников, в ходе которого было изъяты: мобильные телефоны, банковские карты, документы с признаками подделки, фасовочные пакеты, установки для изготовления и фасовки капсул. Наркотические средства продавались "на руки", а также в виде "закладок" в заранее оговоренном с клиентом месте.

Также полиция изъяла часть иностранной валюты, которые фигуранты дела прятали в автомобиле.

Общая сумма товара оценивается на 10 млн гривен, было проведено девять последовательных обысков. На данный момент всем шестерым киевская прокуратура готовится избрать меру пресечения.

Как сообщалось в "Ура-Информ", в 2017 году в суд направлены дела относительно 27 преступных группировок, которые занимались выращиванием и распространением наркотических веществ. 

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