15:25 17.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Сколько потратят киевские власти на реконструкцию Жулянского путепровода

Распоряжением КГГА № 191 был начат процесс ремонта и реконструкции Жулянского проезда в Киеве. Об этом передает пресс-служба КГГА.

Сколько потратят киевские власти на реконструкцию Жулянского путепровода

Работы будут проходить на протяжении восьми месяцев, во время реконструкции будут задействованы три пусковых комплекса. Первый комплекс предусматривает вынос инженерных сетей и прокладку газопровода. На втором этапе пройдет прокладка канализационно-кабельных каналов сетей вдоль Большой Окружной. 

Благодаря прозрачной процедуре проведения тендера на выполнение работ строительство такого глобального масштаба будет завершено еще до конца 2018 года. В эксплуатацию путепровод, вероятно, будет введен в декабре. Все работы будут проплачены за счет столичных налогоплательщиков.

Жителям Святошинского и Соломянского районов придется потерпеть временные трудности в продвижением в сторону аэропорта "Киев". 

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что строительство платных дорог Львов - Краковец и Киев - Белая Церковь начнется не раньше 2019 года. 

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