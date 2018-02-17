Сколько потратят киевские власти на реконструкцию Жулянского путепровода

Работы будут проходить на протяжении восьми месяцев, во время реконструкции будут задействованы три пусковых комплекса. Первый комплекс предусматривает вынос инженерных сетей и прокладку газопровода. На втором этапе пройдет прокладка канализационно-кабельных каналов сетей вдоль Большой Окружной.

Благодаря прозрачной процедуре проведения тендера на выполнение работ строительство такого глобального масштаба будет завершено еще до конца 2018 года. В эксплуатацию путепровод, вероятно, будет введен в декабре. Все работы будут проплачены за счет столичных налогоплательщиков.

Жителям Святошинского и Соломянского районов придется потерпеть временные трудности в продвижением в сторону аэропорта "Киев".

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что строительство платных дорог Львов - Краковец и Киев - Белая Церковь начнется не раньше 2019 года.