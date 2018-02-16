Возле Соломенского суда в столице топором повредили около 10 авто - ФОТО

В Киеве неизвестный с топором забежал во двор Соломенского районного суда на улице Шутова и повредил около 10 автомобилей. Об этом сообщила судья Виктория Кицюк на своей странице в Facebook.
По ее словам, мужчина в обед забежал во двор суда с топором и начал крушить автомобили. Ему удалось повредить около 10 транспортных средств.
Кицюк утверждает, что в машинах выбиты стекла и пробиты капоты. Отмечается, что злоумышленника удалось задержать. Никто из проходящих мимо не пострадал.
"Очевидно, судебной системе придется принимать меры для охраны безопасности в судах", – написала она в Facebook.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что процесс растаможки в Украине автомобилей с иностранной регистрации должны проходить по правилам.