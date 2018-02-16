19:16 16.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Возле Соломенского суда в столице топором повредили около 10 авто - ФОТО

В Киеве неизвестный с топором забежал во двор Соломенского районного суда на улице Шутова и повредил около 10 автомобилей. Об этом сообщила судья Виктория Кицюк на своей странице в Facebook.

Возле Соломенского суда в столице топором повредили около 10 авто - ФОТО

По ее словам, мужчина в обед забежал во двор суда с топором и начал крушить автомобили. Ему удалось повредить около 10 транспортных средств.

Кицюк утверждает, что в машинах выбиты стекла и пробиты капоты. Отмечается, что злоумышленника удалось задержать. Никто из проходящих мимо не пострадал.

"Очевидно, судебной системе придется принимать меры для охраны безопасности в судах", – написала она в Facebook.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что процесс растаможки в Украине автомобилей с иностранной регистрации должны проходить по правилам.

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