В столице усилят охрану по случаю Дня героев Небесной сотни

В местах почтения памяти будет обеспечена усиленная охрана общественного порядка и безопасность дорожного движения, готовность сил и средств оперативного реагирования на возможное возникновение чрезвычайных ситуаций, а также дежурство бригад скорой медицинской помощи.

В Киеве будут проходить мероприятия по случаю Дня героев Небесной сотни, который в Украине ежегодно отмечается 20 февраля. В этот же день состоятся мероприятия на Аллее героев Небесной сотни. Кроме того, предусмотрено проведение мемориальных мероприятий, в частности поминального молебна.

В КГГА предупреждают об изменениях в движении наземного транспорта. В связи с этим будут внесены временные изменения в движение маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования в местах запрещения движения транспортных средств.

С 18 до 20 февраля будет запрещено парковать автомобили на Аллее героев Небесной сотни и прилегающих территориях.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", руководство Польши готово растолковать все пункты нового закона о защите национальной памяти. По словам главы Постоянного комитета Совета министров Яцека Сасина, страна готова начать переговоры с Израилем и США для подробного объяснения всех положений нового закона.