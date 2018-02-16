11:58 16.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице усилят охрану по случаю Дня героев Небесной сотни

Во время мемориальных мероприятий ко Дню героев Небесной сотни, 18-20 февраля 2018 года, в Киеве будет усилена охрана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

В столице усилят охрану по случаю Дня героев Небесной сотни

В местах почтения памяти будет обеспечена усиленная охрана общественного порядка и безопасность дорожного движения, готовность сил и средств оперативного реагирования на возможное возникновение чрезвычайных ситуаций, а также дежурство бригад скорой медицинской помощи.

В Киеве будут проходить мероприятия по случаю Дня героев Небесной сотни, который в Украине ежегодно отмечается 20 февраля. В этот же день состоятся мероприятия на Аллее героев Небесной сотни. Кроме того, предусмотрено проведение мемориальных мероприятий, в частности поминального молебна.

В КГГА предупреждают об изменениях в движении наземного транспорта. В связи с этим будут внесены временные изменения в движение маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования в местах запрещения движения транспортных средств.

С 18 до 20 февраля будет запрещено парковать автомобили на Аллее героев Небесной сотни и прилегающих территориях.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", руководство Польши готово растолковать все пункты нового закона о защите национальной памяти. По словам главы Постоянного комитета Совета министров Яцека Сасина, страна готова начать переговоры с Израилем и США для подробного объяснения всех положений нового закона.

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