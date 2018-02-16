Я же мать: в Киеве женщины с детьми побежали через шесть полос - ВИДЕО

Соответствующее видео можно посмотреть на YouTube канале.

Отмечается, что две мамочки перебегали дорогу из шести полос. Вместе с ними были еще четверо детей, которым также пришлось нарушить правила дорожного движения.

"Я пропустил только из-за того, так как думал что по "зебре" пойдут. А оно вон как", - подписал видео автор ролика.

В данный момент очевидцы происшествия выражают возмущение в комментариях под видео.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице на бульваре Дружбы Народов произошла масштабная авария при участии четырех автомобилей.