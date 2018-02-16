14:11 16.02.2018 | Киев | НовостиНовости Украины 100186643:labazovych
Я же мать: в Киеве женщины с детьми побежали через шесть полос - ВИДЕО
В Сети украинские пользователи активно обсуждают инцидент на Воздухофлотском проспекте в Киеве. Причиной негодования вызвали две женщины, которые со своими детьми несмотря ни интенсивное движение транспортна решили перейти через дорогу в неположеннном месте.
Соответствующее видео можно посмотреть на YouTube канале.
Отмечается, что две мамочки перебегали дорогу из шести полос. Вместе с ними были еще четверо детей, которым также пришлось нарушить правила дорожного движения.
"Я пропустил только из-за того, так как думал что по "зебре" пойдут. А оно вон как", - подписал видео автор ролика.
В данный момент очевидцы происшествия выражают возмущение в комментариях под видео.
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