14:11 16.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Я же мать: в Киеве женщины с детьми побежали через шесть полос - ВИДЕО

В Сети украинские пользователи активно обсуждают инцидент на Воздухофлотском проспекте в Киеве. Причиной негодования вызвали две женщины, которые со своими детьми несмотря ни интенсивное движение транспортна решили перейти через дорогу в неположеннном месте. 

Я же мать: в Киеве женщины с детьми побежали через шесть полос - ВИДЕО

Соответствующее видео можно посмотреть на YouTube канале.

Отмечается, что две мамочки перебегали дорогу из шести полос. Вместе с ними были еще четверо детей, которым также пришлось нарушить правила дорожного движения.

"Я пропустил только из-за того, так как думал что по "зебре" пойдут. А оно вон как", - подписал видео автор ролика. 

В данный момент очевидцы происшествия выражают возмущение в комментариях под видео.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице на бульваре Дружбы Народов произошла масштабная авария при участии четырех автомобилей.

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