В столкновениях под Соломенским судом ранен полицейский - ФОТО

При этом во время стычек один из полицейских получил огнестрельное ранение. Скорая помощь увезла его в больницу.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, активных участников конфликта доставили в управление полиции. У них изъяты два устройства для отстрела резиновых пуль, две телескопические палки, граната, несколько ножей, газовые баллончики и дымовые шашки. Среди задержанных - человек, который применил огнестрельное оружие.

Вместе с тем свидетели инцидента рассказали, что с утра под здание суда организовано свезли представителей националистических организаций - Национальные дружины, Нацкорпус, С-14, Свобода и Правый сектор. Они устроили драку с сотрудниками полиции. Во время драки один из участников акции начал стрелять в полицейских из, предположительно, травматического пистолета.

Правоохранители задержали человека, который может быть к этому причастен. Он одет в куртку с нашивкой батальона Донбасс. Также задержан мужчина, который пытался его отбить.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия. Тут ищут гильзы от оружия и не подпускают посторонних. Место у суда оцеплено. Возле здания суда вблизи места, где начались столкновения, нашли гранату и пистолет.

Открыто уголовное дело по статье Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, возле здания Соломенского районного суда начались столкновения между участниками акции и правоохранителями.

На вопросы корреспондентов они отвечают, что не представляют какую-то организацию, а просто пришли на суд.