В Киеве выделят 300 млн гривен на замену наружного освещения на 163 объектах, - Кличко

По словам Кличко, на модернизацию уличного освещения город выделит 300 млн грн. Мэр напомнил, что на бульваре Леси Украинки еще в рамках подготовки города к Евро-2012 осуществили капитальный ремонт проезжей части, но освещение осталось устаревшим и неэффективным.

Сейчас около 80-90 процентов уличных светильников не соответствуют современным требованиям и нормативам по энергоэффективности, долговечности работы и экологическим нормам.

Главной задачей столичной власти, является установление в столице современного наружного освещения.

По словам городского главы, ежегодно Киев тратит 120 млн грн на оплату за наружного освещения города. В целом по всему городу установят почти 12 тысяч LED-ламп. В частности, внешнее освещение будет заменено в 5 парках, на 39 придомовых территориях и на 119 улицах, площадях, проспектах, мостах.

Современное оборудование уже установили на улицах Елены Телиги, Петра Сагайдачного, Генерала Алмазова. Также, новое современное LED-освещение будет на бульварах Дружбы Народов, Вацлава Гавела, улицах Саксаганского, Жилянской, Героев Севастополя, Маршала Гречки, Николая Закревского, Набережном Шоссе, Наводницком парке и Соломенском ландшафтном парке и других объектах.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", киевляне обратились в Киевский городской совет с просьбой организовать работу подземного трамвая. Столичные граждане зарегистрировали соответствующую петицию.