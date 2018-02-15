09:15 15.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве в аварии погиб полицейский - ФОТО

В четверг утром, 15 февраля, в Киеве произошло лобовое столкновение двух легковушек.

В Киеве в аварии погиб полицейский - ФОТО

В результате аварии погиб один человек, еще четверо получили травмы. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Валерия Лобановского.

Тут Honda, за рулем которой находился полицейский, по предварительным данным, вылетела в лоб Volkswagen. При этом свидетели заверили, что капрал полиции погиб на месте аварии.

Вместе с тем в пресс-службе Главного управления Национальной полиции столицы сообщили, что "информация о гибели капрала полиции сейчас проверяется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в среду утром, 14 февраля, автомобиль BMW вылетел на тротуар. Водитель иномарки пытался разминуться с девушкой, однако сбил женщину. Молодая женщина погибла от полученных травм.

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