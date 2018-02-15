В четверг станция киевского метро "Майдан Независимости" не будет работать

Станция будет закрыта с начала работы и до окончания мероприятий. Как сообщает Киевская городская государственная администрация, вместе с тем пересадка и станция метро "Крещатик" будут работать в обычном режиме.

Об открытии станции "Майдан независимости" после мероприятий будет поставлено в известность дополнительно, - пояснили в администрации.

В месте с тем в КГГА просят прощение за временные неудобства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, "Киевский метрополитен" планирует закрыть подземный переход и один из выходов на станции "Святошин". С 24 февраля тут начнется капитальный ремонта станции. Как сообщает пресс-служба ведомства, выход к проспекту Победы, заводу "АТЕК" и подземный переход будут закрыты на ремонт.