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Возле столичной Европейской площади произошел пожар - ФОТО

В Киеве в среду, 14 февраля, возле Европейской площади произошел пожар.

Возле столичной Европейской площади произошел пожар - ФОТО

Возгорание возникло в заброшенных подвалах около восьми часов утра. Как сообщают очевидцы, на месте происшествия сразу же приехали спасатели, которые уже потушили пламя, и сейчас готовятся исследовать всю территорию подвалов.

Также на месте происшествия находятся правоохранители и врачи. Вместе с тем информации о пострадавших или погибших не поступало.

В свою очередь пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага информацию подтвердила и заверила, что пожарные ликвидировали пожар. По ее словам пожар возник в коллекторе возле Европейской площади.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве 23 января возле станции метро " Выдубичи" произошел пожар. Тут горели складские помещения. К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал.

Около семи часов утре спасатели получили информацию о возгорании на улице Будиндустрии. На место происшествия были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения.

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