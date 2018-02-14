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В Киеве до октября закроют подземный переход и один из выходов станции метро "Святошин"

"Киевский метрополитен" планирует закрыть подземный переход и один из выходов на станции "Святошин".

В Киеве до октября закроют подземный переход и один из выходов станции метро

С 24 февраля тут начнется капитальный ремонта станции. Как сообщает пресс-служба ведомства, выход к проспекту Победы, заводу "АТЕК" и подземный переход будут закрыты на ремонт.

При этом в часы "пик", для избежания скопления людей, возможно частичное ограничение входа в рабочий вестибюль, – пояснили в ведомстве, добавив, что на станции запланирована установка лифтов для маломобильных групп населения.

Напомним, КГГА намерена отремонтировать станцию метрополитена "Святошин" и провести благоустройство близлежащей территории за 189 миллионов гривен. Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявлял, что изначально работы планировалось провести до конца 2017 года.

Как сообщал УРА-Информ, в прошлом году в Киеве уже отремонтировали станцию метро "Левобережная". Ремонт сделали к началу песенного конкурса "Евровидения".

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