В Киеве BMW врезалось в столб, погиб пешеход - ФОТО

Водитель иномарки пытался разминуться с девушкой, однако сбил женщину. Молодая женщина погибла от полученных травм.

Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Гната Хоткевича напротив входа в Дарницкую ТЭЦ. По предварительным данным, водитель на большой скорости не справился с управлением из-за гололеда на дороге, и вылетел на тротуар.

Там авто врезалось в Opel Astra и чудом разминулся с девушкой-пешеходом, но, к сожалению, сбил молодую женщину.

После этого иномарка пыталась уехать но врезалась в столб. Водитель авто не пострадал, его забрали на медэкспертизу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве во вторник вечером, 13 февраля, произошло столкновение сразу трех легковых автомобилей. В результате аварии травмы получил один человек.