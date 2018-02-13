В центре Киева произошла стрельба, ранен один человек

В результате инцидента ранение получил мужчина. Как сообщает пресс-службы Главного управления Национальной полиции в столицы, вчера между двумя мужчинами возник конфликт на улице Саксаганского.

Во время перепалки 26-летним парнем достал пистолет и ранил оппонента в плечо и бедро. Потерпевший получил касательные ранения. Скорая помощь увезла его в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Злоумышленника задержали патрульные полицейские на месте происшествия. Им оказался киевлянин. Пистолет и патроны изъяли и направили на экспертное исследование.

По данному факту открыто уголовное дело по статье Хулиганство Уголовного кодекса Украины. Теперь, согласно этой статьи, злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Венесуэле, в штате Боливар, в понедельник, 12 февраля, неизвестный обстрелял карнавальное шествие. В результате инцидента погибло трое человек. Еще пять человек скорая помощь увезла в больницу.