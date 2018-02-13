21:17 13.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100186441:Polishuk

В столице столкнулись сразу три легковушки, есть пострадавший

В Киеве во вторник вечером, 13 февраля, произошло столкновение сразу трех легковых автомобилей.

В столице столкнулись сразу три легковушки, есть пострадавший

В результате аварии травмы получил один человек. Как сообщает корреспондент УРА-Информ с места события, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Вадима Гетьмана около девяти часов вечера.

Тут по неизвестным пока причинам столкнулись сразу три иномарки. Прибывшие на места инцидента врачи скорой помощь увезли травмированного в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Сейчас полиция устанавливает причины и виновника аварии.

Напомним, возле столичной станции метро " Лыбедская" в результате осложнения погодных условий водитель автомобиля Audi не справился с дорожным управлением, после чего врезался в столб. Такое страшное ДТП очень напугало не только очевидцев произошедшего, но и тех кто находился в машине.

Поделиться
Читайте также:
 
Госкомтелерадио запретило в Украине 135 книг из России Печерский суд признал Розенблата пострадавшим от действий НАБУ Укрзализныця в апреля поднимет цены на билеты В Румынии от гриппа умерло 26 человек
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив