В столице столкнулись сразу три легковушки, есть пострадавший

В результате аварии травмы получил один человек. Как сообщает корреспондент УРА-Информ с места события, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Вадима Гетьмана около девяти часов вечера.

Тут по неизвестным пока причинам столкнулись сразу три иномарки. Прибывшие на места инцидента врачи скорой помощь увезли травмированного в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Сейчас полиция устанавливает причины и виновника аварии.

Напомним, возле столичной станции метро " Лыбедская" в результате осложнения погодных условий водитель автомобиля Audi не справился с дорожным управлением, после чего врезался в столб. Такое страшное ДТП очень напугало не только очевидцев произошедшего, но и тех кто находился в машине.