В столице столкнулись сразу три легковушки, есть пострадавший

В Киеве во вторник вечером, 13 февраля, произошло столкновение сразу трех легковых автомобилей.
В результате аварии травмы получил один человек. Как сообщает корреспондент УРА-Информ с места события, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Вадима Гетьмана около девяти часов вечера.
Тут по неизвестным пока причинам столкнулись сразу три иномарки. Прибывшие на места инцидента врачи скорой помощь увезли травмированного в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.
Сейчас полиция устанавливает причины и виновника аварии.
Напомним, возле столичной станции метро " Лыбедская" в результате осложнения погодных условий водитель автомобиля Audi не справился с дорожным управлением, после чего врезался в столб. Такое страшное ДТП очень напугало не только очевидцев произошедшего, но и тех кто находился в машине.